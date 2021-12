김진태, "문재인 정부 '먹튀' 하기로 작정했나"‥ '이석기 가석방' 비토

"가석방은 뉘우침이 뚜렷한 수감자에게 하는 것"

"역대 최장기간 구금 중인 전직 대통령부터 석방하라"

[아시아경제 라영철 기자] 내란 선동죄로 수감 중인 이석기 전 통합진보당 의원이 성탄절 기념 '가석방'으로 24일 오전 풀려날 예정이다.

23일 이 전 의원의 가석방 소식이 전해지자 이 전 의원의 석방을 요구해온 일부 시민단체는 출소에 맞춰 환영 행사 등을 준비 중인 것으로 알려졌다.

김재연 진보당 대선 후보는 이날 "사면·복권이 아닌 가석방이라니 실망스럽다"면서 "남은 5개월, 문재인 대통령의 결단을 기다리겠다"고 밝혔다.

반면, 사면 논의 때마다 이명박, 박근혜 전 대통령이 대상자로 거론돼왔지만, 이번에도 명단에 포함되기는 어려울 거란 관측이 많다.

이에 국민의힘 '이재명비리 국민검증특위' 위원장직을 맡고 있는 김진태 춘천 갑 당협위원장은 자신의 SNS에서 "역대 최장기간 구금 중인 전직 대통령부터 석방하라"고 정부에 촉구했다.

김 특위원장은 "이석기가 크리스마스이브에 가석방된다는 소식이 우리를 슬프게 한다"며 "가석방은 뉘우침이 뚜렷한 수감자에게 하는 것인데 이석기가 과연 북한이 아닌 대한민국을 위해 살기로 서약했을까?"라며 이 전 의원 가석방을 비토 했다.

그러면서 "문재인 정부는 그동안 눈치 보여 못하다가 '먹튀'하기로 작정했나 보다, 北에서 독촉을 받은 게 아닐까?"라고 힐난했다.

이어 "그런데도 (이석기 전 의원이) 감히 전자발찌 착용을 거부한다고 한다. 가석방을 당장 취소하라"고 일갈했다.

한편, 이 전 의원은 북한의 대남 혁명론에 동조해 대한민국 체제를 전복하기 위한 혁명조직, RO의 총책을 맡아 전쟁 발발 때 기간 시설을 파괴하는 등 구체적인 실행을 모의한 혐의를 받아 내란 선동 혐의 등이 대법원에서 인정됐다.

또한 자신이 운영하는 선거 홍보 업체 자금을 횡령한 혐의가 수감 도중 추가됐다. 이 전 의원은 오는 2023년 5월 만기 출소를 앞둔 상태였다.

강원=라영철 기자