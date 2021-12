SK바이오팜 '세노바메이트' 캐나다 진출… "엔도그룹에 기술수출"

미국 이어 캐나다까지… "북미 시장 진출 완료"

[아시아경제 김대현 기자] SK바이오팜이 뇌전증 혁신 신약 '세노바메이트'의 북미 시장 진출을 완료하기 위해 엔도그룹에 기술수출했다.

23일 오전 SK바이오팜은 세노바메이트의 캐나다 내 상업화를 목적으로 엔도그룹에 기술수출했다고 밝혔다. SK바이오팜은 선계약금 2000만 미국달러(한화 약 238억원), 허가 및 상업화 달성에 따른 기술료 2100만 캐나다달러(한화 약 194억원)를 받게 된다. 세노바메이트 공급에 따른 추가 이익도 확보하게 된다.

앞서 세노바메이트는 2019년 11월 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받아 이듬해 현지법인 SK라이프사이언스를 통해 미국 판매를 시작했다. SK바이오팜은 이번 엔도그룹과 파트너십 체결로 캐나다 지역까지 공략하며 북미 시장 진출을 완료했다.

이번 출시는 엔도그룹의 자회사이자 캐나다 소재 제약사 팔라딘 랩스가 맡는다. 엔도그룹은 아일랜드에 본사를 둔 헬스케어 전문 글로벌 기업으로 혁신 신약, 제네릭, 의료기기, 미용제품 등 사업 부문을 보유하고 있다.

조정우 SK바이오팜 사장은 "캐나다 시장 진출을 위해 엔도그룹과 전략적 제휴를 체결하게 돼 기쁘다"며 "세노바메이트가 글로벌 전역에서 처방이 이뤄질 수 있도록 현지 제약사와의 파트너십을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr