이준석 "대선 역할론? 나 빠져야 이긴다는 사람들에 물어보라"

축사 중 조수진과 갈등 언급..."공교롭게 당내 여성 언론인 출신 정치인과 갈등, 자리 더 특별해"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 공동상임선대위원장직에서 사퇴한 이준석 대표가 대선 역할론과 관련해 "이준석이 빠져야 이긴다고 하는 사람들한테 물어보라"며 불편한 심기를 드러냈다.

이 대표는 22일 오전 서울 광화문 프레스센터에서 열린 한국여성기자협회 창립 60주년 기념식에 참석한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

앞서 그는 선대위 지휘체계를 두고 선대위 공보단장인 조수진 최고위원과 마찰을 빚다 전날 공동상임선대위원장 및 홍보미디어총괄본부장 자리에서 전격 사퇴했다. 조 위원 또한 공보단장에서 물러나기로 했다.

그는 이날 공개된 언론 인터뷰에서 "상임선대위원장직을 내려놓더라도 당 대표 직무는 수행하기 때문에 송영길 민주당 대표가 하는 정도로만 할 것"이라며 "앞으로 선대위에 절대 관여하지 않겠다"고 밝혔다.

이 대표는 여기자협회 행사 축사에서 동아일보 여기자 출신인 조수진 의원과의 갈등을 언급했다. 그는 다리 수술을 받아 목발을 짚고 축사에 나선 송영길 더불어민주당 대표에게 "송 대표님 다리가 아프신 것 같아 마음이 아프다"면서도 "그런데 전 다 아시는 것 처럼 제 마음이 아프다"고 했다.

그러면서 "제가 공교롭게 저희 당 여성 언론인 출신 정치인(조수진 의원)과 갈등이 있어서 이 자리 오는 것이 더 특별하다"고 말했다.

한편 이날 이 대표와 김종인 총괄선대위원장과의 오찬이 예정돼 있어, 김 위원장이 이 대표의 복귀를 설득하는 게 아니냐는 관측이 나왔다. 하지만 이 대표는 "원래 예전부터 만나기로 돼 있었던 일정이라 별다른 논의 계획은 없다"며 "척하면 척하는 사이라 불필요한 얘기는 잘 안 한다"고 일축했다.

한편 김 위원장은 이날 오전 이 대표의 선대위 복귀 가능성에 대해 "물어보겠지만 그 사람 성격을 봐서 설득한다고 돌아오지는 않을 것 같다"고 말했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr