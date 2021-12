박용진, 野 내홍 두고 "나이로 정치하는 태도가 문제…이준석 응원"

"당원들이 뽑아준 질서는 이준석 대표가 우선 아닌가"

"우리 사회 정말 이상한 연공서열"

[아시아경제 임주형 기자] 박용진 더불어민주당 의원이 이준석 국민의힘 대표가 당 선거대책위원회 직책을 내려놓는 등, 당내 갈등이 불거지는 것을 두고 "강 건너 불구경이지만, 나이로 정치하려는 태도가 문제"라고 비판했다.

박 의원은 22일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "남의 당 분란 이야기이지만 한가지는 분명히 하겠다고 했다. 나이로 정치하려는 태도, 당대표 혹은 직책과 역할의 분명함을 나이 따위로 흔들려고 하는 낡은 자세는 우리 정치의 미래를 위해 결연히 반대한다"며 이같이 말했다.

박 의원은 전날 CBS라디오 '한판승부'와 인터뷰에서도 "이 대표가 할 말 했다고 생각한다"며 "그런 수모를 당하고도 가만히 앉아 있으면 저렇구나. 이번 사태와 관련해서 (이 대표를) 응원한다"라고 말했다.

조 최고위원이 앞서 "이 대표보다 내가 나이가 몇 살 위인데, 나이를 먹으면 지혜가 많아져야 하는데 송구하다"고 발언한 것에 대해서도 지적했다. 그는 "나이는 본인이 위일지 모르지만, 당의 직책과 당원들이 뽑아준 질서는 이 대표가 우선 아닌가"라며 "(이 대표가) 책임도 더 크고 역할도 당연히 있지만, 나이가 많고 적음으로 그렇게 바라보나? 진짜 실망했다"라고 꼬집었다.

그러면서 "정말 심각한 우리 사회의 이상한 연공서열, 연장자 우선주의"라고 질타했다.

박 의원은 "말도 안 되는 얘기를 가지고서 당원들이 부여한 권리를 침해한 게 아닌가"라며 "이 대표가 할 말을 했고, 또 정확한 지적을 했다. 그쪽 당의 당내 투쟁이 되기는 하겠지만 나이가 어리다는 이유로 당원들과 국민들이 부여한 책임이 얕잡아 보여지는 거, 이런 거는 좌시해서는 안 된다"라고 강조했다.

한편 조 최고위원은 21일 이 대표가 국회 기자회견에서 선대위 직책 사퇴 의사를 밝힌 것을 두고 "제가 나이가 몇살 위다. 나이를 먹으면 지혜가 더 많아져야 하는데, 이유를 막론하고 정말 송구하게 됐다"라고 사과를 전했다.

그는 이날 국회에서 기자들과 만난 자리에서 "정권 교체를 열망하는 국민과 당원들에게 송구하다"라면서 "(거취에 대해서는) 자리를 욕심낸 적이 없다"라며 이같이 말했다.

이 대표에게 직접 대면 사과를 전하지 못한 이유에 대해서는 "어제 이 대표가 이야기한 인터넷 매체 대표, 기자 면담을 요청해서 각종 회의를 하고 면담까지 하고 오느라 (오후) 3시 전에는 시간이 안 됐다"며 "제가 3시에 왔고 1시간을 기다렸는데, 간곡히 뜻을 전했지만, 시간이 잘 안 맞았다"라고 설명했다.

그러면서 "정권교체라는 국민적 열망을 위해 이 대표가 다시 여러 가지 생각하시고, 정말 많이 살펴줬으면 한다"라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr