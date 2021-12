한글과컴퓨터, 메타버스 이벤트 마케팅 강화…“싸이월드 한컴타운서 팬미팅 개최”

[아시아경제 유현석 기자] 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 26,300 전일대비 750 등락률 +2.94% 거래량 304,105 전일가 25,550 2021.12.22 09:51 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 는 싸이월드의 메타버스 공간 ‘싸이월드 한컴타운’에서 라이브 방송을 개최하며 이벤트 마케팅 강화에 나선다고 22일 밝혔다.

크리스마스를 맞아 진행되는 이번 이벤트는 ‘미리 메타버스, 미리 메리크리스마스’로 싸이월드 한컴타운의 베타서비스 오픈 후 첫 공식 이벤트다. 스우파의 우승리더 허니제이가 싸이월드 한컴타운 스퀘어에 등장해 메타버스 공간에서 팬들과 인사를 나눌 예정이다.

이번 ‘미리 메타버스, 미리 메리크스마스’는 22일 정오부터 23일 오후 10시까지 ‘허니제이와 함께 크리스마스를 보낸다면 하고 싶은 것은?’이라는 주제로 싸이월드 홈페이지 및 홍보이미지 속의 QR코드를 통해 신청을 받는다. 재치 있는 답변 중 100명을 선정해 24일 오후 6시에 싸이월드 한컴타운의 ‘스퀘어’에서 라이브로 20분간 진행될 예정이다.

싸이월드 한컴타운 ‘스퀘어’는 최대 500명이 동시 접속해 기업 행사나 세미나는 물론 팬미팅 등을 가질 수 있는 공간이다. 화상회의와 채팅도 가능하며, 이메일과 초대 링크로 스퀘어를 공유할 수 있다.

김태훈 싸이월드 한컴타운 대표는 “싸이월드와 싸이월드 한컴타운을, 즉 SNS와 메타버스 공간을 스토리로 연결하는 새로운 플랫폼 서비스가 될 것”이라며 “팬미팅 뿐 아니라 일촌끼리 메타버스 공간에서 소그룹 모임도 갖고, 금융기관과 새로운 상품 설명회도 진행하고, 기업의 메타버스 세미나, 회의 등도 열리는 등 다양한 라이프스타일 메타버스를 만들어 갈 것”이라고 설명했다.

한편, 싸이월드는 앱심사가 통과되는 대로 싸이월드의 미니룸과 싸이월드 한컴타운을 연동해 본격적인 SNS와 메타버스 싸이월드 서비스를 전면 재개할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr