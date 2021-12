전남사랑의열매, 복권기금 '아동·청소년 야간보호사업' 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남사랑의열매)는 2022년 ‘복권기금 아동·청소년 야간보호사업’에 선정된 전남지역 사회복지시설 및 기관 28개소에 9억 9700여만 원의 사업비를 전달식을 가졌다고 21일 밝혔다.

전남사랑의열매에서 노동일 전남 사랑의열매 회장과 이번 지원 사업에 선정된 사회복지시설 및 기관을 대표해 송금숙 꿈여울지역아동센터장, 윤세원 우리지역아동센터장이 참석한 가운데 전달식을 진행했다.

전남 사랑의열매가 진행하는‘복권기금 아동·청소년 야간보호사업’은 저소득 아동·청소년들의 돌봄 공백의 문제를 해소하고 통합적 보호체계를 구축하기 위해 지원되는 사업이다.

야간에 방임되는 아동·청소년들에게 상담지원, 기초학습, 급·간식 지원, 귀가지원, 문화체험 프로그램 등 통합적 돌봄 서비스를 제공하게 된다.

노동일 전남 사랑의열매 회장은“본 사업을 통해 코로나 상황에 따라 더욱 소외되고 어려움에 처한 아동·청소년의 돌봄 공백을 사전에 예방해 아이들이 건강하게 성장할 수 있기를 바란다”고 말했다.

