코로나 불황에 내년 복권 6.7조 발행…로또는 5.5조 '역대 최대'

기재부 복권위, 발행 계획안 의결

즉석복권은 6000억원 발행

[세종=아시아경제 문채석 기자] 내년에 로또가 역대 최대 규모로 발행된다. 코로나19 여파에 따른 경제 충격 등으로 복권 판매가 는 영향이다.

19일 기획재정부에 따르면 복권위원회는 이런 내용을 담은 2022년도 복권 발행 계획안을 최근 의결했다. 내년 복권 발행금액은 올해보다 7.1% 늘어난 6조6515억원으로 잡았다.

복권 발행액 중 가장 비중이 큰 로또(온라인복권) 발행액은 올해보다 7.3% 늘어난 5조4567억원이다. 복권 및 로또 발행액 모두 사상 최대 규모다.

내년 복권 판매금액은 올해보다 7.6% 늘어난 6조3903억원으로 예상됐다. 로또의 경우 내년 발행계획 규모가 모두 판매될 것으로 봤다. 즉석복권의 예상 판매금액이 5211억원으로 17.5% 늘어날 것으로 추계됐다. 복권 예상 판매액에서 판매 사업비·운영비(3조7천885억원)를 뺀 복권기금 조성액은 2조6천18억원으로 전망됐다.

복권 판매액은 2004년 4조원을 넘어선 뒤 한동안 감소세로 전환했으나 2009년부터 다시 늘기 시작해 2011년 3조805억원으로 3조원을 넘어섰다. 이후 6년 만인 2017년에 4조원을 돌파했고, 코로나가 발병한 2020년에 사상 처음으로 5조원을 돌파했다.

이번 복권위에선 복권 발행 규모가 매년 큰 폭으로 늘어나는 데 대한 문제도 제기됐다.

경마 등 다른 사행성 업종이 코로나로 사실상 개점휴업한 점도 로또 판매에 영향을 끼쳤다. 정부 관계자는 "최근 5년간 경제성장률보다 상당히 높은 수준으로 복권 발행 규모가 확대됐다"고 지적했다. 카지노·경마·경륜·경정·복권·스포츠토토·소싸움 등 7개 사행산업 매출액 가운데 복권의 비중도 예년 25% 선에서 지난해 43%까지 올라간 것으로 나타났다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr