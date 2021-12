제네시스 플래그십 럭셔리 세단

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 플래그십 세단 4세대 G90이 계약 개시 첫날 계약대수가 1만2000대를 돌파했다고 19일 밝혔다.

국내 초대형 럭셔리 세단 시장규모를 감안할 때 이번 4세대 G90의 계약 기록은 상당한 수준이라는 게 회사 평가다. 실제 G90은 지난해 1~12월 누적 판매량이 1만9대였다. 계약 첫날 연간 판매량을 넘어선 셈이다. 같은 기간 경쟁모델인 메르세데스-벤츠 S클래스는 6486대, BMW 7시리즈 2369대, 아우디 A8 539대 등이었다.

제네시스 관계자는 "브랜드 플래그십 모델에 걸맞은 가장 우아한 외관, 여백의 미를 바탕으로 신기술과 아날로그 감성이 공존하는 디자인과 이동의 모든 순간에 새로운 자동화 경험을 선사하는 최첨단 신기술 등이 고객들로부터 좋은 반응을 얻은 것으로 보인다"고 전했다.

