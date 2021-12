“감사의 마음 전하세요”…롯데百, ‘크리스마스 씰 모바일 카드’ 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 연말을 맞아 감사의 마음을 전할 수 있는 ‘크리스마스 씰 모바일 카드’를 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 크리스마스 씰은 세계적인 아티스트 ‘프렌즈위드유’와 함께 총 5가지의 디자인으로 제작했다. 기존 평면적인 우표 형태가 아닌 360도 회전하는 입체적인 디자인으로 제작해 모바일 씰만의 생동감을 느낄 수 있도록 했다.

오는 26일까지 롯데백화점 애플리케이션(앱)에서 원하는 디자인을 선택한 후 메시지를 적어 카카오톡이나 문자 메시지를 통해 친구나 가족, 또는 직장동료 등 소중한 사람들에게 전할 수 있으며 횟수 제한 없이 사용 가능하다. 롯데백화점은 이벤트 종료 후 고객들이 사용한 씰의 개수만큼 일정 금액을 대한결핵협회에 기부할 예정이다.

사회관계망서비스(SNS) 이벤트도 진행한다. 크리스마스 씰 모바일 카드 서비스를 이용한 후기를 인스타그램에 올리면 총 30명을 추첨해 선물을 증정한다. 선물은 롯데백화점이 ‘프렌즈위드유’와 함께 제작한 ‘리틀클라우드 무드등’과 대한결핵협회에서 제작한 ‘2021년 공식 크리스마스 씰과 키링’이다.

한편, 롯데백화점은 ‘왓츠인산타백’ 이벤트도 진행한다. 오는 24일까지 롯데백화점 앱에서 매주 금요일 공개되는 힌트를 참고하여 산타 가방에 들어있는 아이템을 맞추는 비대면 이벤트다. 세 개를 모두 맞춘 고객에게는 총 상금 1000만원을 동일하게 배분하고, 한 품목만 맞춰도 롯데모바일상품권 3000원권을 선착순 500명에게 증정한다.

롯데백화점 관계자는 “연말을 맞아 40대 이상의 고객들은 추억을, MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객들은 레트로 감성의 재미를 느낄 수 있도록 소소한 이벤트를 준비했다”며 “모두가 어려운 시기를 겪고 있는 연말에 크리스마스 씰로 따듯한 마음을 전하며 조금이나마 위로가 되길 바란다”고 말했다.

