[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 한국주택금융공사(HF)가 16일 경기 동부지역 주민의 편의를 위해 경기동부지사를 개소하고 업무를 시작한다.

용인 기흥 ICT 밸리에 자리한 경기동부지사는 경기도 용인·평택·안성·이천·여주시를 담당하며 보금자리론, 주택연금, 전세자금 보증, 중도금 보증, 주택사업자 보증 등의 업무를 한다.

공사는 이번 개소로 전국에 27개 지사와 1개 채권관리센터를 운영하게 됐다.

공사 관계자는 “경기동부지사 개소로 경기 동부 지역주민이 더욱 편리하게 공사 상품을 이용할 수 있을 것”이라며 “청년부터 노년까지 모든 세대의 주거복지를 증진하도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

