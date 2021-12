삼성전자, 차량용 반도체 공략 가속…고성능 메모리 공급

글로벌 완성차 업체에 SSD·그래픽D램 등 제공

자율주행·전기차 시대 첨단 반도체 수요 급증 예상

PC·서버서 검증된 기술력으로 적용 범위 확대

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,262,823 전일가 77,600 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발[클릭e종목]"삼성전자, 내년 상반기 반도체 업황 바닥" close 가 새롭게 개발한 고성능 메모리 제품을 완성차 업체에 잇따라 공급한다. 차량용 반도체 시장을 겨냥해 데이터 연산과 처리를 담당하는 비메모리 반도체에 이어 메모리까지 적용 범위를 확대하는 것이다. 전기차 보급이 확대되고 자율주행 시스템이 보편화되면서 자동차 산업에서도 첨단 반도체 수요가 급증할 것으로 보고, PC와 서버 등에서 검증된 기술력을 차량용으로 접목하는 데 속도를 내고 있다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,262,823 전일가 77,600 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발[클릭e종목]"삼성전자, 내년 상반기 반도체 업황 바닥" close 는 고성능 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 그래픽D램 등 성능을 강화한 첨단 차량용 메모리 솔루션을 글로벌 자동차 제조사에 공급한다고 16일 밝혔다. 고객사와의 비밀 유지 조항을 들어 완성차 업체명은 공개하지 않았으나 굴지의 제조사와 공급 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

이번에 공급되는 차량용 메모리 솔루션은 고성능 인포테인먼트 시스템에 최적화된 '256GB SSD' '2GB DDR4 D램' '2GB GDDR6 그래픽D램' 등 3종과 자율주행 시스템용 '2GB GDDR6 그래픽D램' '128GB UFS(유니버설 플래시 스토리지)' 등 2종이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,262,823 전일가 77,600 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발[클릭e종목]"삼성전자, 내년 상반기 반도체 업황 바닥" close 는 "이들 제품이 대용량·고성능 데이터를 저장·처리하는 서버급에 탑재하는 것으로 안전을 최우선으로 하는 차량용에 접목하기 위한 성능 검증이 충분히 이뤄졌다"고 설명했다.

최근 완성차 업계에서는 자율주행 시스템의 확대와 고해상도 지도, 동영상 스트리밍, 고사양 게임 등 차량 내 인포테인먼트 시스템이 고도화되면서 서버에 버금가는 메모리 반도체 수요가 생겼다. 삼성전자가 공급하는 256GB SSD는 연속읽기 속도 2100MB/s, 연속쓰기 속도 300MB/s로 업계 최고 성능을 갖췄다.

또 2GB GDDR6는 핀당 최대 14Gbps(초당 약 10억비트 데이터 전송)의 데이터처리 속도를 지원해 자율주행 데이터도 빠르게 처리할 수 있다. 이에 따라 운전자가 고사양의 멀티미디어 콘텐츠를 즐기고 안전 운전을 하는 데 도움을 줄 것이라고 회사 측은 기대했다. 이들 제품은 또 영하 40도에서 영상 105도까지 극한 환경에서도 인포테인먼트 시스템과 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등이 안정적으로 동작해 미국 자동차전자부품협회의 '차량용 반도체 품질 기준(AEC-Q100)'도 충족했다.

한진만 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,262,823 전일가 77,600 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발[클릭e종목]"삼성전자, 내년 상반기 반도체 업황 바닥" close 메모리사업부 전략마케팅실장(부사장)은 "전기차의 확산과 인포테인먼트 및 자율주행 시스템의 발전으로 자동차 업계의 반도체 교체 주기도 7~8년에서 3~4년으로 단축되고, 성능과 용량은 서버급으로 발전하고 있다"며 "삼성전자는 첨단 차량용 메모리 솔루션을 적기에 제공해 자율주행 시대를 가속화하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

앞서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,262,823 전일가 77,600 2021.12.16 11:05 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발[클릭e종목]"삼성전자, 내년 상반기 반도체 업황 바닥" close 는 지난달 5G 기반의 초고속 통신칩과 인포테인먼트용 고성능 프로세서, 전력반도체 등 차량용 첨단 시스템반도체 3종도 출시했다. 이들 제품을 내세워 글로벌 고객사를 확대하고 빠르게 성장하는 차량용 반도체 시장을 공략하며 전장사업을 강화하겠다는 구상이다. 영국 금융정보업체 IHS마켓은 차량용 반도체 시장 규모가 올해 450억달러(약 53조원)에서 2030년 1100억달러(약 130조원)까지 커질 것으로 예상했다. 올해 1325억개였던 차량용 반도체 수요는 연평균 8%씩 증가해 2027년 2083억개에 이를 전망이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr