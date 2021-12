오스트리아 총리 "베이징올림픽에 고위인사 방문않을 것...코로나 때문"

"외교적 보이콧은 아냐...올림픽 정치화 반대"

미중간 올림픽 보이콧 분쟁에 절충안 내놓은 듯

[아시아경제 이현우 기자] 오스트리아 총리가 베이징 동계올림픽에 정치권 고위인사가 방문하지 않을 것이라고 밝혔다. 다만 미국과 주요 동맹국들이 선언한 외교적 보이콧 때문이 아니며 코로나19 상황에 대한 우려 때문이라고 선을 그었다. 미국과 중국간 올림픽 보이콧 문제를 둘러싸고 첨예한 대립이 이어지면서 절충안을 내놓은 것으로 풀이된다.

14일(현지시간) 카를 네함머 오스트리아 총리는 독일 일간 디벨트와의 인터뷰에서 "내년 2월 열리는 베이징 동계올림픽에 고위인사가 참가하지 않을 계획"이라며 "코로나19 대유행 때문에 정치인들은 중국에서 자국 선수를 개인적으로 만날 수 없다. 나는 우리 선수들을 빈에서 개별적으로 만나는 것을 선호한다"고 밝혔다.

다만 미국 주도의 외교적 보이콧에 동참하는 것은 아니라고 강조했다. 네함머 총리는 "코로나19 방역조치 때문에 방문할 수 없다는 것이며, 외교적 보이콧은 결코 아니다"라며 "우리는 올림픽의 정치화에 반대한다"고 설명했다.

앞서 지난 6일 미국 조 바이든 행정부가 중국의 인권 탄압을 명분으로 베이징 동계 올림픽에 대한 외교적 보이콧을 천명한 이후 주요 동맹국인 영국과 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등이 동참을 선언한 바 있다. 유럽연합(EU) 내부에서도 외교적 보이콧과 관련한 공동입장을 조율 중이지만, 회원국 사이에 이견이 상당한 것으로 알려졌다.

한편 올림픽에 대한 외교적 보이콧은 올림픽에 선수단은 파견하되 정부나 정치권 고위급 인사로 꾸려진 사절단은 파견하지 않아 주최국에 정치적 메시지를 전달하는 것을 뜻한다. 미국과 주요 동맹국들이 공식적인 보이콧을 선언한 이후 각국 정부에서 보이콧 여부를 두고 고심이 깊어지고 있는 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr