[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 박영숙 광주광역시 서구의회 의원이 최근 광주장애예술인지원협회로부터 감사패를 받았다.

평소 봉사정신과 희생정신으로 장애인 복지증진을 위해 헌신했으며 장애예술인들을 위한 문화예술 발전에 적극 협조한 부분에 대한 감사의 뜻을 담은 것으로 알려졌다.

박 의원은 “앞으로도 활발한 의정활동과 적극적인 봉사활동으로 장애인에 대한 인식개선과 평등문화가 시민의 생활 속에 스며들 수 있게 힘을 쏟겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr