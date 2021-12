[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 회원들에게 특별한 혜택을 제공하는 자체 멤버십인 ‘도미노 매니아’을 운영하고 있다고 12일 밝혔다.

오는 13일 실시하는 ‘도미노스데이’는 신규 회원 및 미주문 고객에게 특별한 혜택을 제공하는 프로모션으로, 이달 20일과 27일에도 진행된다. 자사앱을 통한 카드 선결제 혹은 도미노페이 이용시 기존 할인에 3000원의 추가 할인 혜택을 제공한다.

도미노피자는 회원가입시 20% 할인 쿠폰을 지급하며 도미노 매니아 등급에 따라 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

10대 고객이 도미챗 혹은 마이키친을 이용 시 최대 35%를 할인해주는 ‘도미노 틴 매니아’, 원하는 날을 등록하면 그날 피자 25% 할인 쿠폰을 지급하는 ‘도미노 모멘트’도 시행하고 있다.

