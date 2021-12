대구 찾은 이재명 “대구 비행장 옮긴 자리에 혁신 기업 도시 만들겠다”

[대구=아시아경제 전진영 기자] “대구 경북이 디비지면 대한민국이 디비집니다!”

이재명 더불어민주당 대선 후보는 10일 ‘보수의 심장’ 대구를 찾았다. 자신이 경북 안동 출신임을 강조하며 대구·경북(TK)의 지지를 호소했다. 그는 지역 공약으로 대구 비행장을 이전하고 그 자리에 혁신 기업 도시를 만들겠다고 내걸었다.

이 후보는 이날 오후 대구 중구 동성로 거리를 걸으며 시민들과 인사를 나눴다. 이후 동성로 거리에서 즉흥 연설을 가졌다. 이 후보는 간이 사다리에 올라가 “대한민국 경제를 살리고 대구 경북 경제를 살려서 여러분의 미래를 밝게 만들어갈 대통령 후보가 누구겠느냐”며 “제안을 하나 드린다. 대구 비행장을 옮겨야 하는데 그 자리에 아파트를 잔뜩 지으면 대구 경제가 죽는다. 비행장 이전 부지에 혁신 기업 도시를 만들어 새로운 산업 기반을 만들려 한다”고 말했다.

그는 “동촌비행장을 옮기면 그 자리에 국가의 대대적인 지원을 통해서 아주 싼 가격으로 부지를 공급하고, 인재가 성장할 수 있는 교육기반을 유치하고 대학을 지원하겠다”며 “기업들이 적은 세금으로 기업활동도 할 수 있도록 지원하겠습니다. 그래서 새롭게 경제가 살아날 수 있도록 이재명이 책임지겠다”고 강조했다.

그는 대구의 상징적 인물인 박정희 전 대통령을 언급하며 “물론 인권을 탄압하고 민주주의를 지체시킨 것에 대해서 분명히 책임져야한다. 그러나 산업화의 공도 우리가 인정해야 한다”며 “박정희 이상의 새로운 성장 토대를 만들겠다”고 목소리를 높였다.

이 후보는 본인이 안동 출신임을 알리며 지지를 호소했다. 그는 “진정으로 대구 경북을 사랑하고 대구 경북의 물을 마시고 대구 경북에서 자라난 대통령 후보 대구 경북을 대표할 대통령 후보가 누구겠느냐”며 “대구는 수십 년 동안 소외돼 왔다. 보수 정권을 온 몸을 던져서 지지했지만 삶은 개선되지 않았고 경제는 계속 죽었다. 이 악순환의 고리를 끊고 새로운 희망을 만들겠다”고 했다.

그러면서 “여러분 한명 한명이 역사를 만드는 물방울이다. 한분 한분이 최선을 다해주면 대구 경북이 디비질거고, 대구 경북이 디비지면 대한민국이 디비질 것이다”라고 덧붙였다.

이날 즉흥연설에는 국민의힘을 탈당하고 대구 선대위 총괄 위원장을 맡은 박창달 전 의원, 홍의락 전 의원, 김대진 대구시당 위원장 등이 함께 했다. 이 후보에게 차별금지법 제정을 촉구하는 피켓 시위도 벌어졌다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr