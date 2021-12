[아시아경제 이민우 기자] 혜인 혜인 003010 | 코스피 증권정보 현재가 5,600 전일대비 230 등락률 +4.28% 거래량 652,306 전일가 5,370 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일혜인, 142억원 규모의 구매 계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 21,450 전일대비 350 등락률 -1.61% 거래량 442,962 전일가 21,800 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼강엠앤티, SK 인수 효과 빠르게 나타날 것”삼강엠앤티, 오는 12월1일 기업설명회 개최[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일 close 와 581억원 상당의 '3000톤(3척) 경비함 엔진 및 감속기 공급계약'을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 26.71%에 해당하는 규모다.

