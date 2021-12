과기정통부, 지난 3일 임명장, 6일부터 3년간 임기 수행

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 지난 3일 한국원자력의학원 신임 원장에 박종훈(56·사진) 고려대 의대 교수를 임명했다고 6일 밝혔다.

박 신임 원장은 고려대 의대를 졸업한 후 2008년부터 정형외과 교수로 재직하며 고려대 의료원 대외협력실장, 의무기획처장, 안암병원장 등 주요 보직을 지냈다. 원자력의학원에서도 2003년부터 2007년까지 원자력병원 정형외과 과장 및 홍보실장을 비롯해 비상임 이사를 역임했었다. 대한골연부조직이식학회장, 대한환자혈액관리학회장, 서울시병원협회부회장 등을 맡아 활동하고 있다.

박 신임 원장은 6일부터 3년간 임기를 수행한다.

