[아시아경제 한진주 기자] 한국전문대학교육협의회는 오는 9일 대전 ICC호텔 그랜드볼룸에서 전국 전문대학총장 등이 참석한 가운데 2021년 정기총회를 개최한다고 3일 밝혔다.

이날 총회에서는 2021년 전문대학인상 시상식과 교육부 차관, 협의회 회장단이 간담회를 통해 전문대학 주요 현안 과제 등에 대해 논의한다.

총회에서는 2022학년도 한국전문대학교육협의회 사업계획(안), 2022학년도 예산(안), 2022년도 고등직업교육연구소 정책연구과제 등의 안건을 심의한다.

회의에 참석한 전문대학 총장들 간 2022년 전문대학 정책 현안과 고등직업교육 발전에 관한 다양한 주제로 논의도 진행될 예정이다.

