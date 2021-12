코로나19 신규 확진자 5천명대, 위중증 환자 700명대로 역대 최다를 기록한 1일 김부겸 국무총리가 최근 집단 감염이 발생한 서울 노량진 수산시장을 찾아 방역 점검을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.