"2만명 중 27명만" 아마존, 사내 감염규모 축소보고 논란

[아시아경제 조현의 기자] 미국 아마존이 사내 코로나19 감염 규모를 대폭 축소해 보고했다는 의혹이 제기됐다. 전체 확진자 2만명 가운데 27명만 사내 감염 사례로 봤다는 것이다.

블룸버그통신은 30일(현지시간) "아마존이 회사 작업장 내 코로나19 감염자 통계와 관련해 오해의 소지가 있거나 불확실한 정보를 내놨다며 노동조합 단체들이 연방 정부에 조사를 요청했다"고 전했다.

북미서비스노조(SEIU)와 국제운송노조(IBT) 등 4개 노조가 함께 설립한 전략조직센터(SOC)이 아마존이 공개한 연간 작업장 내 질병·부상 자료를 확인한 결과 지난해 약 아마존 직원 2만명이 코로나19 확진 판정을 받았지만 아마존은 이 가운데 27명만 사내 감염으로 분류했다.

에릭 프루민 SOC 보건안전 국장은 "어떻게 2만명의 확진자 중 27명만 사내 감염이라고 말할 수 있느냐"라며 "이것은 과학과 논리에 어긋나는 것"이라고 비판했다.

아마존은 이에 대해 미 직업안전보건청(OSHA)도 직장에서 코로나19에 감염됐는지 증명하기는 매우 어렵다는 것을 인정했다고 항변했다.

켈리 난텔 아마존 대변인은 블룸버그통신에 이같이 밝힌 뒤 "작업장 내 백신 접종과 코로나19 테스트를 할 수 있는 클리닉을 운영하고 있으며 광범위한 접촉 추적을 위해 150억 달러(약 17조7000억원) 이상을 사용했다"고 말했다.

하지만 그간 아마존 직원들과 노조 단체, 정부 관료들은 아마존이 코로나19로부터 직원들을 보호하거나 관련 정보를 공유하는 데 인색하다고 입을 모았다.

뉴욕시립대의 전염병 전문가 스티븐 마코위츠는 "연방 정부가 아마존의 사례를 더 폭넓게 봐야 한다며 "2만명의 확진자 중 어떻게 27명만 사내 감염이 됐는지 알고 싶다"고 말했다.

