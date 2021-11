[아시아경제 김혜민 기자] 자오리젠 중국 외교부 대변인은 30일 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 확산에도 "베이징 동계올림픽은 예정대로 성공적으로 치러질 것을 믿는다"고 말했다.

그는 이날 정례 브리핑에서 오미크론 확산이 베이징 올림픽 개최에 영향을 줄 것인지 묻는 질문에 "오미크론이 방역 부분에서 도전이 될 것으로 생각한다"면서도 "중국은 코로나19에 대응한 방역 경험이 있다"고 말했다.

자오 대변인은 이어 "코로나19는 전 인류 공통의 적으로, 중국은 아프리카 남부를 포함한 국제사회와 협력해 코로나19를 극복하기를 원한다"고 덧붙였다.

