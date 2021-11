파파존스, ‘풀드포크 바베큐 피자’·‘파파스 리조또’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 한국파파존스는 다음 달 1일 피자와 사이드 신메뉴를 동시에 출시한다고 30일 밝혔다.

‘풀드포크 바베큐 피자’는 맥앤치즈 소스 위에 부드럽고 촉촉한 풀드포크(장시간 돼지고기를 익힌 뒤 결대로 찢어 만든 미국식 바베큐)를 가득 올린 제품이다. 여기에 모짜렐라 치즈, 체다치즈 등이 얹어져 진한 치즈 풍미를 느낄 수 있는 것은 물론 할라페뇨, 양파, 콘 등이 토핑 돼 알싸하면서도 톡톡 터지는 씹는 식감을 더한 것이 특징이다.

‘파파스 리조또’는 라이스와 순도 100% 토마토 소스를 섞고 햄, 페퍼로니, 버섯 등 고기와 야채를 듬뿍 넣은 메뉴다. 특히 파파존스 피자가 한국 진출 이래 처음 출시하는 리조또로 브랜드 대표 메뉴인 ‘수퍼 파파스’ 레시피를 적용해 기존 마니아층을 비롯해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 검증된 맛이 강점이다.

파파존스 피자는 신메뉴 출시를 기념해 내년 1월5일까지 풀드포크 바베큐 피자 구매 시 파파스 리조또를 증정하는 프로모션을 진행한다. 혜택은 파파존스 피자 온라인 채널(홈페이지, 모바일 웹 또는 앱), 콜센터, 매장 방문 등 전 채널을 통해 주문 시 누릴 수 있다. 다른 쿠폰·할인 혜택과의 중복은 불가하다.

파파존스 피자는 전국 매장에서 2만5000원 이상 구매 고객을 대상으로 선착순에 한해 내년도 파파존스 캘린더를 무료로 제공하는 이벤트도 추가로 마련했다.

