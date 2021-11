출판협회, ‘2021 한국에서 가장 아름다운 책’ 10종 선정

[아시아경제 서믿음 기자] 대한출판문화협회 서울국제도서전이 독일 북아트재단과 협력해 ‘한국에서 가장 아름다운 책’ 공모전을 개최하고, 올해 수상작 10권을 선정했다.

지난달 14일까지 실시한 공모에는 소설과 시 등의 문학과 사회과학, 에세이, 그림책, 도록, 사진집, 교과서 등 다양한 분야의 도서 164종이 접수됐다. 출판 및 북 디자인 전문가(김현미, 안지미, 이수정, 정재완, 정민영, 주일우)로 구성된 심사위원회는 10권의 책을 선정했다.

심사위원들은 "책의 내용과 형태가 유기적인 관계를 가지고 아름다움을 갖춘 책을 고르기 위해서 노력하였으며 관행적인 디자인을 넘어서는 도전적인 시도들과 품위와 편리 사이에서 균형을 잡으려고 애를 쓰는 많은 디자이너와 출판인들의 노력에 감동을 받았다"고 밝혔다.

심사 결과 선정된 도서는 다음과 같다.

선정작들은 독일 북아트재단과 라이프치히 도서전이 공동 운영하는 국제 책 디자인 공모전 ‘세계에서 가장 아름다운 책 2022’에 출품되며, 2022 서울국제도서전(6월)과 2022 프랑크푸르트도서전(10월)에서 특별 기획 전시될 예정이다.

‘세계에서 가장 아름다운 책 공모’는 자국의 디자인 공모에서 수상했거나 자국의 전문기관 또는 단체의 추천서가 있는 경우에만 참가할 수 있는 자격 조건 때문에 한국은 참가하지 못하다가, 2021년부터 대한출판문화협회 주최, 서울국제도서전 주관 하에 공식 출품하기로 결정했다.

