인천 미추홀구에 1581가구 '학익SK뷰' 분양

5일 견본주택 오픈…15일 특별공급, 16일 1순위 청약 실시

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 인천 미추홀구 매소홀로379번길 32 일원에 '학익 SK뷰'를 분양한다고 5일 밝혔다.

학익 SK뷰는 지하2층~지상29층, 아파트 14개동, 총 1581가구로 조성되며 이중 1215가구를 일반분양한다. 일반분양 가구는 주택형별로 전용면적 △59㎡A 689가구 △59㎡B 155가구 △74㎡A 151가구 △74㎡B 76가구 △84㎡A 51가구 △84㎡B 93가구 등으로 구성됐다.

15일 특별공급 청약접수를 시작으로 16일 1순위(당해), 17일 1순위(기타), 18일 2순위 순으로 청약 접수를 진행한다. 당첨자발표는 24일이며, 정당계약은 12월6일부터 14일까지 진행된다. 입주는 2024년 9월 예정이다. 분양가는 3.3㎡당 평균 1596만원이다.

견본주택은 인천 미추홀구 매소홀로 415번길 3에 마련됐다. 사전 예약제로 운영되며 분양 홈페이지를 통해 예약이 가능하다.

학익SK뷰가 들어서는 미추홀구는 제2경인고속도로와 문학IC를 통해 서울 및 경기 성남지역으로 이동이 편리하고 인천대로도 가깝다. 수인분당선 인하대역을 이용해 지하철 1·4호선, 인천지하철1호선 등 환승이 가능하다.

생활 인프라도 풍부하다. 홈플러스인하점, CGV인천학익, 롯데백화점 인천터미널점, 인천종합버스터미널, 문학경기장 등의 편의시설과 여가시설을 즐길 수 있다. 단지 바로 앞에는 인천지방법원, 인천지방검찰청 등 법조타운이 있다. 단지 주변으로 연학초·인주초·백학초·인주중·학익고·남인천고 등 학군이 형성돼 있다.

SK에코플랜트 분양관계자는 "학익 SK뷰는 총 1500가구를 넘는 대단지로 인천 내 탄탄한 SK에코플랜트의 브랜드 가치가 맞물리면서 시너지 효과를 낼 것으로 평가된다"며 "우수한 생활 인프라를 갖춘 친환경 아파트를 선보여 주거 만족도를 높이는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

