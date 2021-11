SK온, 中 4공장 건설에 3조원 투자

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 4,000 등락률 -1.64% 거래량 328,281 전일가 243,500 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑"外人·기관, 코스피서 1조원 순매수…증시 상승 마감 [특징주]SK이노베이션, CCU사업 추진 발표에 강세 close 의 배터리 사업 자회사 SK온이 중국 배터리 4공장 신설을 위해 3조원을 투자하기로 했다.

4일 외신과 업계에 따르면 SK온은 최근 장쑤성 옌청시와 SK온 중국 배터리 4공장 신설을 위한 투자협약을 체결했다.

총 투자 규모는 25억3000만달러(약 3조원)다. 앞서 SK온은 지난 9월 중국 4공장 신설을 위한 등록 자본금으로 10억6000만달러(약 1조2000억원)를 우선 출자한다고 밝힌 바 있다.

SK온은 현재 중국 창저우(7GWh)와 옌청(10GWh), 후이저우(10GWh) 등 3곳에서 전기차용 배터리 공장을 가동 중이다.

창저우 공장은 베이징자동차와 합작했고, 옌청, 후이저우 공장은 중국 배터리 제조사 EVE와 합작 형태로 운영하고 있다.

옌청에 추가로 들어서는 신규 배터리 공장은 중국 기업과 합작 형태가 아닌 독자적으로 운영될 것으로 알려졌다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr