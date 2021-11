[세종=아시아경제 손선희 기자] 공공기관 채용정보를 실시간으로 알아볼 수 있는 모바일 애플리케이션(앱) '잡알리오'가 4일 출시됐다.

기획재정부는 잡알리오 모바일 앱이 이날부터 운영된다고 밝혔다. 잡알리오는 2011년부터 운영돼 온 공공기관 채용정보 시스템으로, 월평균 25만명 이상 국민이 이용하고 있다. 그러나 홈페이지를 통해서만 접근이 가능하다는 불편함이 있었다. 이에 모바일 앱에 더 친근한 2030세대를 위해 개발된 것이다.

이용자는 잡알리오 모바일 앱을 통해 관심있는 공공기관의 채용정보에 대해 푸시알람 및 이메일 송부 서비스를 받을 수 있다. 또 채용 현황, 평균 보수 등 각종 채용정보를 보다 쉽게 확인할 수 있다.

