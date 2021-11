'창원 반려동물 문화축제'서 올바른 반려동물 문화 함께 해요!

창원 상복동 펫-빌리지 반려동물 놀이터서 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 14일 상복동 펫-빌리지 반려동물 놀이터에서 올바른 반려동물 문화 정착을 돕고 반려동물 가족과 시민들이 함께 즐길 수 있는 '제1회 창원 반려동물 문화축제'를 개최한다.

2일 시에 따르면 주요 행사로는 반려동물 행동 교정을 주제로 한 이찬종 소장의 강연, 시민이 직접 참여할 수 있는 어질리티 경기, 산책매너교실, 행동 교정 교육이 준비돼 있다.

이외에도 반려동물에 대한 무료 건강상담, 무료 부분 미용, 반려동물 인식표와 리드 줄, 아로마 탈취제를 만드는 체험 행사, 반려동물 가족사진 촬영, 캐리커처, 페이스페인팅, 입양·펫티켓 캠페인, 길고양이 공존 안내 등 시민과 함께하는 행사로 진행된다.

축제에는 자유롭게 반려동물과 동반 입장할 수 있고, 모든 입구에서 발열 체크를 하고 거리두기 안내를 하며 방역지침에 따라 진행한다.

시는 이번 축제를 통해 펫티켓 홍보, 반려동물 행동 상담 등을 통해 반려동물에 대한 이해를 높이고 올바른 반려동물 문화 정착으로 반려동물친화도시 조성에 한 걸음 더 나아갈 계기가 될 것으로 기대한다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr