웰바이오텍, 신오전자와 EV 충전기 ‘EV LUCY’에 대한 생산 협약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 1,825 전일대비 15 등락률 -0.82% 거래량 1,336,907 전일가 1,840 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일웰바이오텍, 산학협력 업무협약…"PDRN 활용 재생의약품 및 코스메틱 사업 추진"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 전기자동차 충전기(EV충전기) 국내 생산 파트너 선정을 완료하고 한국형 EV충전기 신사업을 본격적으로 추진한다.

웰바이오텍은 한국형 EV충전기 제품 명칭을 ‘EV LUCY’로 확정하고 본격적인 제품 생산을 위해 신오전자와 ‘EV LUCY’ 생산 협력 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

웰바이오텍은 국내 생산 협력 파트너로 그동안 이스트그룹(EAST Group)과의 협력에서 가장 적극적이고 원활한 대응을 한 신오전자를 선택했다. 특히 신호전자는 GUI(Graphical User Interface)에 대한 많은 노하우를 보유하고 있는 자동차 부품업체로 차량의 전조등, 실내등, 후미등 등 PCB 어셈블리와 모듈 조립 생산 제조업체다. 생산공장은 경기도 안산 2개, 평택 1개, 중국 청도 1개를 운영하고 있다.

신오전자는 EV충전기의 충분한 생산능력을 보유하고 있으며 중국 청도 공장을 통해 이스트그룹과의 원활한 정보교류가 가능한 것이 강점이다. 국내외 유명 자동차 메이커의 SQ 인증을 획득해 차량용 전기전자 분야에 대한 품질 혁신 및 신뢰성을 입증 받은 점도 돋보인다.

웰바이오텍은 이번 신오전자와의 생산 협력 계약이 마무리됨에 따라 중국 이스트그룹과 공동 개발한 한국형 EV충전기 3개(7kw 완속충전기, 50kw 급속충전기, 100kw 급속충전기) 모델을 안정적으로 생산할 수 있는 기반을 확보했다.

웰바이오텍은 이스트그룹으로부터 충전기와 부품을 공급받는 한편 일부 부품의 국산화도 시도할 예정이며 신오전자에서 S/W 개발, 부품 조립 및 생산 등을 진행한다. 웰바이오텍이 ‘EV LUCY’의 H/W 공동개발 제품에 대한 브랜드 등록과 인허가, 인증절차를 올해 내에 진행하고 마케팅 및 국내외 영업을 수행한다는 계획이다.

중국은 2020년 기준 누적 전기자동차 보급대수가 450만대로 유럽 전체 보급대수 320만대 보다 많은 전세계 1위 전기차 시장으로 EV충전기 시장도 폭발적인 성장과 발전을 거듭해 왔다. 중국 EV충전기 시장에서 이스트그룹은 안전성을 검증 받은 다양한 제품 라인업을 보유하고 있다. 웰바이오텍은 이스트그룹과의 협력을 통해 신사업 진출에 대한 시행착오를 줄이고 빠른 제품 출시가 가능할 것으로 보고 있다.

회사 관계자는 “신사업 추진을 위해 그동안 중국 이스트그룹과 협상 및 실무 협의에 오랜 시간 공을 들여 이미 한국형 EV충전기 제품 개발이 마무리 단계에 있는 만큼 앞으로 EV충전기 사업이 빠르게 진행될 것”이라며 “내달 중 EV충전기에 대한 KC 인증을 진행하고 올해 안에 모든 인증절차 및 공공 조달품목 지정을 위한 업무 진행도 마무리한다는 계획”이라고 밝혔다.

이어 “이번에 출시 예정인 제품 외에 다양한 한국형 EV충전기 제품을 개발해 국내 시장에 도입할 계획”이라고 밝혔다.

