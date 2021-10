홍남기 "부동산시장 매수자<매도자 '매수자 우위'로 재편

32차 부동산시장 점검 관계장관회의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 27일 오전 부동산시장 점검 관계장관회의를 주재하고 "일부 민간지표의 경우 서울아파트 매매시장에서 8월 셋째 주 이후 매수세가 8주 연속 둔화되며 매수자보다 매도자가 많은 '매수자 우위'로 재편됐다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 "지금은 부동산시장 안정의 중요한 기로"라며 "가격안정 모멘텀이 본격적으로 확산될 수 있도록 주택 공급속도 제고, 부동산 관련 유동성 관리 강화, 시장교란행위 근절 등 기대심리 안정을 위한 모든 수단을 총동원해 나갈 것"이라고 했다.

그는 9월 이후 수도권 및 서울의 가격 상승세가 지속적으로 둔화되는 추세라고 밝혔다. 서울 아파트 실거래는 9월 이후 직전대비 가격 보합·하락 거래비율이 크게 상승했다. 부동산시장 수급상황을 나타내는 매매수급지수도 지난 3월 말 수준으로 하락했다. 향후 가격 상승·하락 여부에 대한 기대감을 나타내는 주요기관의 심리지표도 지난달 이후 하락세로 반전됐다. 이날 발표된 한국은행의 이달 주택가격전망 CSI도 3포인트 낮아진 125가 됐다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr