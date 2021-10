[아시아경제 황윤주 기자] LG화하은 제1차 ESG위원장 선임 및 ESG 경영 추진 현황을 이사회에 보고했다고 22일 공시했다. 현황 보고 내용으로 '지속가능성 개념 및 지향점', '전사 지속가능성 추진 조직', '올해 주요 과제 및 지속가능성 추진 현황' 등이 담겼다.

