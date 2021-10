"인공지능 최신 성과 공유"…삼성전자, 내달 'AI 포럼' 개최

'내일을 위한 AI 연구' '인간 세계의 AI' 주제로 11월 1일~2일 진행

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 8,358,440 전일가 72,200 2021.10.06 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close 는 다음달 1~2일 인공지능(AI) 석학과 전문가들을 초청해 최신 AI 연구 성과를 공유하는 '삼성 AI 포럼 2021'을 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다.

삼성 AI 포럼 홈페이지에서 행사 당일까지 포럼 참가 신청을 할 수 있으며 신청자들은 일정 안내 수신과 온라인 질문 등록이 가능하다. 행사는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 8,358,440 전일가 72,200 2021.10.06 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

종합기술원이 진행하는 1일차 포럼에서는 '내일을 위한 AI 연구'를 주제로 AI 기초연구부터 신소재, 반도체 등 응용연구까지 다양한 분야의 AI 기술을 논의한다.

김기남 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 8,358,440 전일가 72,200 2021.10.06 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close 부회장의 개회사와 요슈아 벤지오 몬트리올대 교수의 기조강연에 이어 ▲확장·지속 가능한 AI 컴퓨팅 ▲과학적 발견을 위한 AI ▲신뢰성 있는 컴퓨터 비전에 대한 기술 세션이 진행된다.

벤지오 교수와 진교영 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,800 전일대비 400 등락률 -0.55% 거래량 8,358,440 전일가 72,200 2021.10.06 11:06 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속美증시 상승 영향…장 초반 코스피 2980선 거래 close 종합기술원장(사장)이 이번 포럼의 공동 의장을 맡는다. 벤지오 교수는 2018년 AI 분야의 노벨상으로 불리는 '튜링 어워드'를 수상한 석학으로 지난해 '삼성 AI 교수'로 선임된 바 있다.

기술 세션에서는 글로벌 석학과 종합기술원 연구 리더들이 AI 연구 현황과 비전을 발표하고 AI 전문 스타트업들이 최신 AI 기술 동향과 실제 사업 적용 모델을 공유할 계획이다.

또 AI 분야의 우수한 신진 연구자 발굴을 위한 '삼성 AI 연구자상' 시상식도 열린다. 지난해 신설된 삼성 AI 연구자상은 35세 이하의 국내외 연구자 누구나 지원할 수 있다.

삼성리서치가 진행하는 2일차 포럼에서는 '인간 세계의 AI'라는 주제로 우리 삶에 중요한 영향을 줄 미래 AI 기술 발전 방향에 대해 공유한다.

승현준 삼성리서치 연구소장(사장)이 환영사를 하고, 머신러닝의 기초가 된 PAC 러닝을 창시해 2010년 '튜링 어워드'를 수상한 레슬리 밸리언트 하버드대 레슬리 밸리언트 교수가 기조 강연을 한다.

다니엘 리 삼성리서치 글로벌AI센터장(부사장)은 강연자들과 'AI 분야별 미래 전망과 고려 사항'에 대해 패널 토의를 진행하며 삼성전자 국내외 AI연구센터가 최근 연구 현황을 발표하는 시간도 마련된다.

승현준 사장은 "삼성 AI 포럼이 AI 기술 발전 방향과 AI 기술 적용으로 더욱 스마트해진 제품들에 대한 이해를 돕는 자리가 되길 바란다"며 "온라인으로 진행되는 이번 포럼에 AI 분야에 관심있는 많은 분들이 참여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr