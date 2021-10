삼성화재, 여성신담보 3종 배타적사용권 획득

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 240,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 237,500 2021.10.06 07:41 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성화재, '개인용 전기차 전용보험' 출시소비자 외면 받는 4세대 실손보험…적자는 더 쌓인다삼성화재 CEO 직속 소비자보호총괄 조직 '막강 권한'(종합) close 는 '여성신담보 3종'으로 손해보험협회 신상품심의위원회로부터 3개월 배타적사용권을 획득했다고 6일 밝혔다.

여성 특정암 림프부종 진단비, 암 진단후 생식세포 동결보존비, 특정자가면역질환 진단비 등으로, 여성암 치료 후유증에 대한 보장공백 해소와 여성암 환자의 가임력 보존관련 보장 신설, 고객이 잘 알지 못하는 자가면역질환을 하나의 카테고리로 도입한 점 등으로 인해 독창성과 진보성, 유용성에 대해 좋은 평가를 받았다.

여성 특정암 림프부종 진단비는 여성 특정암으로 진단 후 합병증으로 인해 림프부종 진단 시 최초 1회에 한해 보장한다. 통상 림프부종은 유방암 환자의 20%, 여성생식기암 환자의 50%에서 암후유증으로 발생한다고 알려져있다.

암 진단후 생식세포 동결보존비는 암이나 유사암 진단확정 후 생식세포 동결을 한 경우 보장받을 수 있다. 생식세포 동결이란 흔히 난자 동결이라 말하는 난임치료다. 과거에는 항암 방사선 치료로 임신을 포기하는 경우가 많았으나 최근 의학기술의 발전으로 암 치료 전 생식세포 동결 보존 사례가 증가하고 있다.

특정자가면역질환 진단비는 개별 질병이 아닌 자가면역질환을 보장하는 담보다. 자가면역질환이란 면역체계이상으로 면역세포가 비정상적으로 과한 활성을 하면서 자신의 조직을 공격하는 병으로 류마티스관절염, 궤양성대장염 등이 대표적이다. 여성에게 발병률이 높은 51개 자가면역질환에 대해 미리 대비할 수 있도록 했다. 면역관련 질병보장 개념을 업계 최초로 도입한 것이다.

곽승현 삼성화재 장기상품개발팀장은 "현대 여성의 라이프 트렌드 변화에 맞춰 체계적인 보장을 받을 수 있도록 14개월의 개발 기간을 거쳐 관련 보장을 출시했다 "며 "고객들이 필요로 하는 보험 상품을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 밝혔다.

