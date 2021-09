[아시아경제 이지은 기자] 북한이 지난달 30일 신형 반항공미사일을 시험발사했다고 밝혔다. 지난달 28일 극초음속 미사일 발사 이후 이틀만이다.

조선중앙통신은 1일 "국방과학원은 9월 30일 새로 개발한 반항공미사일의 종합적 전투 성능과 함께 발사대, 탐지기, 전투종합지휘차의 운용 실용성을 확증하는 데 목적을 두고 시험발사를 진행했다"고 보도했다.

시험발사에는 박정천 당 비서가 국방과학연구 부문 간부들과 함께 참관했다.

