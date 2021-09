중랑구 가을 독서로 물들다!...10월 북페스티벌 개최

10월16일 ‘2021 중랑북페스티벌’ 개최... 강원국 작가 저자강연회, 어린이 독서골든벨 등 진행, 사전접수 이달 27일부터... 봉화산 근린공원에서 도서교환전, 업사이클링 전시·체험도 열려

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 독서의 계절 가을을 맞아 10월16일 ‘2021 중랑북페스티벌’을 개최한다고 밝혔다.

매년 10월에 열리는 ‘중랑북페스티벌’은 매년 다채로운 독서 프로그램을 만나볼 수 있어 봄에 열리는 겸재책거리축제와 함께 구의 대표 독서 축제로 손꼽힌다.

먼저 이날 오전 11시 ‘강원국의 어른답게 말합니다’, ‘대통령의 글쓰기’ 등을 집필한 강원국 작가의 저자강연회가 중랑구청에서 열린다.

오는 27일부터 10월1일까지 구 홈페이지에서 현장 참여자 40명을 모집, 구 유튜브 채널에서도 실시간 중계로 참여할 수 있다.

오후 3시에는 ‘랜선 어린이 독서골든벨’이 열린다. 초등학교 저학년 어린이 100명이 선정도서 10권을 읽고 퀴즈를 풀며 독서 실력을 겨룬다.

구 유튜브 채널을 통해 진행되며, 30일부터 10월 13일까지 참가 신청을 받는다.

아울러 봉화산 근린공원에서도 오전 11시부터 오후 4시까지 다양한 프로그램이 진행된다. ‘2113 도서교환전’에서는 주민 누구나 헌책 2권을 내면 준비된 도서 중 1권을 받을 수 있다. 어린이도서, 베스트셀러 등 다양한 분야의 도서를 1인 당 3권까지 교환할 수 있어 많은 참여가 예상된다.

이밖에도 ‘다시, 지구’를 주제로 큐레이션 전시와 업사이클링 체험을 실시하는 중랑구립도서관 부스도 만나볼 수 있다. 단, 저자강연회와 중랑구립도서관 체험 부스는 코로나19 거리두기 단계에 따라 비대면 방식으로 변경될 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “코로나로 거리두기는 하셔도 독서에는 거리두지 마시길 바란다”며 “올해 중랑북페스티벌이 주민들에게 힘든 시기를 이겨내는 따뜻한 위로가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr