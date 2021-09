[아시아경제 이민지 기자] 나무가 나무가 190510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,300 전일대비 60 등락률 +0.65% 거래량 55,024 전일가 9,240 2021.09.17 15:02 장중(20분지연) 관련기사 시스템반도체 '생산차질'…녹록지 않은 IT부품의 시선은 하반기나무가, 카메라모듈/부품 테마 상승세에 1.9% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close 는 58억4500만원에 달하는 해외 계열회사의 채무금액에 대해 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr