함양산삼항노화엑스포, 온라인 사전 예약과 현장 병행 운영

안전한 엑스포를 위한 전시관별 동시 수용인원 엄격 적용

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회는 관람객의 과도한 밀집을 최소화해 엑스포를 안전하게 즐길 수 있도록 사전예약제를 운용하고 있다.

예약제는 코로나 방역 수칙에 따라 전시회, 박람회로 분류되어 동시 수용인원을 엄격하게 적용하고 있는 9개 전시시설이다.

엑스포를 방문하는 관람객은 엑스포 공식 누리집을 통해 방문 예정 날짜와 관람하고자 하는 전시관을 정하여 온라인 사전 예약을 신청하면 된다.

현장에서 핸드폰으로 전송받은 사전 예약 문자를 제시하면 우선해 전시관 관람이 가능하다.

사전예약을 하지 않더라도 전시관 이용은 가능하다.

한편 엑스포 조직위는 엑스포를 찾는 관람객이 전시관 입장 시에 마스크 착용은 물론 방역을 철저히 한다.

엑스포장 내 전시 관람과 체험 행사 운영은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 입장권 구매는 오전 9시 30분부터 오후 5시 30분까지 현장 매표소나 온라인 ‘티켓링크’를 통해 구매할 수 있다.

한편 대전, 대구, 진주 방면에서 차량을 이용해 엑스포장을 찾는 방문객은 서함양IC 이용을 추천한다. 작년에 개통한 서함양IC는 하이패스 전용으로 복잡한 시내를 거치지 않고 빠르게 행사장까지 이동할 수 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr