수은 옛 금고 '금고미술관'으로 탈바꿈

수은 본점 1층에 '금고미술관' 개관

옛 금고가 여의도 작은 갤러리로 탈바꿈

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행의 옛 금고가 소규모 갤러리로 탈바꿈했다.

수은은 13일 여의도 본점 1층에 ‘금고미술관(gallery SAFE)’을 개관했다고 밝혔다. 옛 금고가 있던 이 자리는 현재 사용하지 않고, 창고로 쓰이던 공간이었다. 수은 방문고객과 직원들에게 우리 문화·예술적 가치를 알리고, 정서적 휴식공간을 제공하기 위해 소규모 갤러리로 재탄생됐다.

금고미술관 옆에는 고객 상담실도 추가로 설치됐다. 고객상담실에는 온라인 화상 상담이 가능한 ‘비대면 상담시스템’이 구축돼 있다. 이와 함께 작품 제작과 전시 준비과정에서 친환경·재활용 자재를 사용하는 등 환경과의 공존을 바탕으로 수은이 추구하는 ESG(환경·사회·지배구조)경영에 부합하도록 운영할 예정이다.

수은 금고미술관의 개관을 기념하는 첫 전시전으로 남종현 사진작가의 ‘공백전(空白展)’이 개최됐다. 남 작가는 오랫동안 전통 한지에 우리 고유의 사물이나 한국의 풍경을 사진으로 담아왔다.

개관식에 참석한 방문규 행장은 “금고미술관은 문화예술의 가치를 꽃피우고, 창의성과 정서적 만족감을 주는 소중한 공간이 될 것"이라며 “작은 미술관에서 코로나19로 지친 분들의 몸과 마음이 위로받기를 바란다”고 말했다.

