[포토] 김동연, 안철수 '제3지대 역활 시작되나'

[아시아경제 윤동주 기자] '제3지대' 대선주자인 안철수 국민의당 대표와 김동연 전 경제부총리가 13일 서울 여의도 카페 '하우스'에서 열린 '극중(克中)의 길, 민주공화국의 앞날'이라는 주제로 열린 토론회에 나란히 참석하고 있다.

이번 토론회를 주최한 '통합과 전환' 준비모임은 국민통합과 국정대전환, 진영을 넘어 공동체 대한민국을 목표로 한 정치 플랫폼이다.

거대 양당 구도로 치러지고 있는 현 대선 국면에서 제3지대를 표명하고 있는 두 후보가 어떤 흐름을 만들어낼지 주목된다.

