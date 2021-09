교원KRT, 팬데믹 후 첫 유럽 패키지 여행 띄운다

[아시아경제 이준형 기자] 교원KRT가 코로나19 확산 후 업계 최초로 유럽여행 포문을 열었다.

교원KRT는 이달 출국 예정인 스페인 일주 패키지 상품을 출시한다고 10일 밝혔다. 이번 스페인 여행 상품은 에티하드 항공편을 통해 이달 17일 출국, 25일 입국하는 8박9일 일정이다. 스페인 바르셀로나, 그라나다, 세비야 등 9개 도시 일주로 편성됐다. 위생과 안전을 위해 여행 기간 동안 전용 차량으로 이동하고 전문 가이드가 인솔한다.

회사는 9일 기준 백신 접종 완료자에 한해 예약을 받는다. 또한 스페인 입국 전 특별검역신고서를 사전에 작성해야 한다. 귀국 전에는 현지 PCR 검사를 거쳐야 한다. 입국 후에는 하루 이내로 거주지 관할 보건소의 진단검사를 거쳐 음성 판정을 받아야 자가격리 기간을 면제받을 수 있다.

추석 연휴 중 이용할 수 있는 이번 상품은 유류할증료를 포함해 149만9000원으로 책정됐다.

교원KRT 관계자는 "백신 접종자가 늘어나며 해외여행에 대한 기대감도 높아져 업계에서는 처음으로 유럽여행 상품을 선보이게 됐다"면서 "코로나19 재확산으로 조심스러운 상황에서 첫 발을 뗀 만큼 모범적 사례를 남기고 다양한 상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

