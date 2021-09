"골퍼들의 새로운 선택 옵션."

타이틀리스트 유틸리티 아이언 U505(사진), T200이다. "날렵하고 컴팩트한 헤드 디자인에 높은 런치각과 스핀양, 그리고 향상된 관용성이 더 긴 비거리를 정확하게 공략한다"는 자랑이다. 업그레이드된 맥스 임팩트 2.0(Max Impact 2.0) 기술이 핵심이다. 미스 샷에서도 최대 스피드가 나온다. D18 고밀도 텅스텐으로 낮은 무게중심을 구축했다.

롱 아이언이지만 편안한 컨트롤이 가능하다. 새롭게 적용된 머슬 플레이트(Muscle Plate)는 가벼운 폴리머 소재로 설계해 향상된 타구감과 타구음으로 이어진다. U505가 짧아진 블레이드 헤드와 얇은 페이스를 장착해 컴팩트한 디자인, T200은 얇은 탑라인과 최소한의 오프셋을 적용해 투어에서 선호한다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에 있다.