'경영기법이 숨어있다?'…이종훈 시사평론가 '선거경영' 발간

선거에 경영 컨설팅 기법 최초 적용 '선거운동 가이드북'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 이종훈 정치평론가(정치경영컨설팅 대표컨설턴트)는 오는 30일 선거에 경영 컨설팅 기법을 최초로 적용한 선거운동 가이드북 '선거경영'을 발간한다.

이 책은 한국정치 전반에 대한 해박한 지식과 이해를 바탕으로 후보자와 참모진이 체감할 수 있는 현실 적용 가능한 해법을 제시하는 데 주력한다.

구체적으로 보면 ▲정치적 비전과 미션 수립 ▲전략 기획 ▲정무 기획 ▲전술 기획 ▲정책 기획 ▲자원 관리 ▲온라인 홍보 등 전반에 걸쳐 방법론을 제시한다.

경선에 주력할 것인가 본선에 주력할 것인가?, 네거티브 곧 흑색선전에 어떻게 대응할 것인가?, 연설문은 어떻게 작성할 것인가?, TV토론은 어떻게 준비할 것인가?, 시정수행계획서와 의정활동계획서는 어떻게 작성할 것인가? 등 선거에 출마한 후보자와 참모진들이 궁금할 만한 질문에 대한 팁도 알려준다.

이 평론가는 "선거경영이라는 과학적 기법이 주어진 환경, 곧 정국구도 속에서 개인의 역량을 최대한 발휘할 수 있게 해줌으로써 당선 가능성을 높여줄 수 있다"고 말했다.

특히 "자원을 최대한 효율적으로 활용해 비용 대비 효과를 극대화하는 한편 비용을 절감시키는 데 기여할 수 있다"고 강조했다.

한편 이 평론가는 성균관대학교에서 정치학 박사 학위를 받았으며, 1988~2003년까지 국회입법조사처 전신인 국회도서관 입법조사분석실에서 연구관으로 일하기도 했다. 지난 2004년부턴 정치평론가·시사평론가로 활발한 방송 활동을 이어가는 중이다. 특히 정치경영 컨설팅 기법을 최초로 도입, 색다른 시각으로 정치권의 정무적 움직임에 대해 해설을 하고 있다.

다른 저서로는 '정치가 즐거워지면 코끼리가 춤춘다'(2003), '사내정치의 기술'(2010), '인생은 정치다'(2014) 등이 있다.

