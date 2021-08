성남시 미혼 여성 리스트 파문…능력 아닌 '결혼 상대'로 취급되는 여성들

성남시 직원, 여성 151명 '사진·나이·성격' 모아 리스트 만들어

"지금이 조선시대냐" "동료를 뭐로 보냐" 시민들 분노

전문가 "능력 무시하고 대상으로만 취급…당사자에게 폭력"

[아시아경제 강주희 기자] 경기 성남시청 인사 부서 직원이 시장 비서관에게 '30대 미혼 여성 공무원 신상 리스트'를 만들어 전달한 사실 드러나 파문이 일고 있다. 당시 이 문건을 전달한 직원은 비서관에게 "마음에 드는 사람을 골라보라"는 취지의 말도 한 것으로 알려졌다.

시민들 사이에선 "지금이 조선시대냐" "여성 직원들을 뭐로 보는 거냐" 등 비판이 쏟아지고 있다. 전문가는 여성을 전문적인 직업인으로 보지 않고, 단지 결혼 상대로 바라보거나 여성을 외모, 나이 등으로 평가하는 시대착오적 인식 드러냈다고 지적했다.

26일 성남시에 따르면, 은수미 성남시장의 전 비서관 이모씨는 비서관으로 근무하던 지난 2019년 중순, 인사부서 직원으로부터 시 소속 31~37세 미혼 여직원의 신상 리스트를 전달받았다는 내용을 국민권익위원회에 공익신고했다.

A4용지 12장 분량의 이 문서에는 30대 미혼 여성 공무원 151명의 사진과 이름, 나이, 소속, 직급이 적혀있었다. 내용은 비워져 있었지만 성격을 파악하기 위한 항목도 포함됐다.

이 문서는 인사팀 소속이었던 A씨(6급)가 작성한 것으로 확인됐다. 이씨는 이 문서를 과장급 B씨로부터 전달받았다고 밝혔다. 이씨는 지난 25일 보도된 SBS와 인터뷰에서 "인사팀 차석이었던 A씨가 '한 달간 힘들게 만든 자료'"라며 미혼인 자신에게 "이 중에서 마음에 드는 사람을 골라보라"는 말을 B씨로부터 들었다고 했다. 그러면서 이 문서가 시 권력의 핵심 부서인 시장 비서실 비서관으로 재직했던 자신에 대한 접대성 아부 문서였다고 주장했다.

이에 대해 시 측은 "A씨 본인도 작성 사실을 인정했다"라며 "작성한 지 오래돼 왜 만들었는지 기억이 나지 않는다고 진술했다"고 전했다. 시는 26일 A씨를 직위해제하고, 개인정보보호법 위반 혐의로 수사를 의뢰했다. 문성 작성에 관여한 것으로 알려진 B씨는 다른 건으로 직위해제된 상태인 것으로 알려졌다.

이 같은 사실이 알려지자, 성남시 내부 인터넷망에는 리스트 작성자와 유포자에 대한 강력 처벌을 요구하는 글이 이어졌다. 한 직원은 "지금이 조선시대인가. 도대체 함께 일하는 여성을 동료로 보는 건지 아닌지. 인권이 짓밟힌 기분이다"라고 분노를 표했다.

일각에선 이번 사건이 여성 직원을 능력으로 평가하는 것이 아닌 '결혼 상대'로 취급하거나 외모, 나이 등으로 평가하는 성차별적 문화를 드러낸 것이라고 지적한다. 직장 내에서 여성 직원에게 업무와 관련 없는 특정 역할을 강요하거나 차별적인 언행을 하는 일은 지금도 심심치 않게 일어난다.

지난달 28일 전국교직원노동조합(전교조)에 따르면, 서울시교육청 한 간부는 최근 유치원 교사 연수 과정에서 '유치원 교사는 1등 신붓감' '(저출산 문제가 심각하니)교사는 출산해야 한다' 등의 발언을 해 논란을 빚기도 했다. 이를 두고 여성 직원들의 의사나 개인적인 상황은 고려하지 않고, 단지 여성을 결혼 상대, 출산의 도구로만 바라본다는 비판이 이어졌다.

성남시 미혼 여성 리스트 관련, 정치권에선 "결혼 강요 문화가 범죄로까지 이어질 수 있음을 보여줬다"는 지적도 나왔다.

오현주 정의당 대변인은 26일 기자회견을 통해 "해당 문건이 당사자들의 동의 없이 작성됐다면 이는 직장 내에서 미혼 여성 공무원들의 인격권과 개인정보권이 침해된 심각한 인권침해 사안으로, 황당함을 넘어 참담함을 느낀다"라며 "이번 사건은 결혼 강요 문화가 누군가의 인권을 침해하고 범죄행위로까지 이어질 수 있다는 사실을 보여주는 사례"라고 비판했다.

오 대변인은 이어 "인사팀 직원이 이런 일을 개인의 자발적인 의사로 벌였을 리 만무하고, 누구의 지시로 왜 작성했으며, 정보가 어떻게, 어디까지 활용됐는지 자세히 밝혀야 한다"고 강조했다.

전문가는 여성을 외모, 나이 등으로 평가하거나 결혼 상대로만 취급하는 문화는 인권침해에 해당하는 폭력이라고 지적했다. 배진경 한국여성노동자회 대표는 "이번 사건은 내부 정보를 문건으로 만들어 내돌려도 괜찮다는 생각이 조직 내에 존재했다는 점에서 충격적"이라며 "이러한 행위의 기저에는 여성은 직장에서 아무리 열심히 일해도 전문성이나 능력에 대한 인정이 없이 그저 '미혼 여성' '결혼 상대'로만 취급하는 인식이 깔려있는 것"이라고 지적했다.

이어 "여성의 취향이나 의사는 존중하지 않고, 여성은 마치 마음대로 취해도 되는 것처럼 사고하고 판단하는 문화는 당사자에게 굉장히 폭력적일 수 있는 인권 침해 사안"라며 "문건을 누가 지시했는지, 만든 이유는 무엇인지 철저하게 밝혀내야 한다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr