홍 부총리 "국민지원금, 추석 前 지급 개시"(상보)

제44차 비상경제 중앙대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 "국민지원금을 추석 전 지급 개시하겠다"고 밝혔다.

정부가 지난 2차 추가경정예산(추경)을 통해 마련한 코로나 상생 국민지원금은 소득하위 약 88%의 국민을 대상으로 1인당 25만원씩 지급될 예정이다. 당초 '소비 진작'에 초점을 맞춘 정책이었으나 지난달 들어 방역 상황이 심각해지면서 정부가 지급시기를 고민해 왔는데, '추석 전 지급개시' 방침을 확인한 것이다.

홍 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 제44차 비상경제 중앙대책본부 회의를 주재하고 "정부는 8~9월 중 조기 집단면역을 향한 백신접종에 속도를 내고, 서민·취약계층 민생안정을 최우선으로 두겠다"며 이같이 말했다.

이날 비경 중대본에서는 '추석 민생안정대책'과 '소상공인 추가지원방안'이 논의됐다.

홍 부총리는 추석 명절을 앞두고 최근 급등한 물가와 관련해 "16개 주요 추석성수품은 공급을 작년대비 25% 이상 대폭 확대하고 그 시기도 1주일 앞당겨 오는 30일부터 공급을 개시한다"며 "특히 계란, 소· 돼지고기, 쌀 등 소위 4대 품목은 집중 관리하겠다"고 밝혔다.

아울러 국민지원금 지급 개시와 함께 "소상공인 희망회복자금을 추석 전 90%를 지급하고, 근로·자녀장려금도 9월말에서 이달 말로 당겨 지급하겠다"고 말했다.

특히 정부는 길어진 고강도 사회적 거리두기에 한계에 내몰린 소상공인·자영업자를 위해 추석을 전후로 총 41조원 규모의 신규 금융지원에 나선다. 소상공인과 중소기업을 대상으로 부가세·종합소득세 등 납부기한을 내년 1~3월로 연장해 주고, 고용·산재·국민연금보험료 및 전기·도시가스요금 등도 납부유예하는 등 기존 지원을 3개월 재연장하기로 했다.

홍 부총리는 "대출 만기연장 여부 등 금융지원 관련해서는 9월 중 검토 완료 후 발표예정"이라며 "추석 연휴기간 특별방역대책에 대해서도 다음 달 별도 발표해 드릴 예정"이라고 말했다.

