정부, 日오염수 방류 결정에 "심히 유감…즉시 중단해야"(상보)

후쿠시마 원전 오염수 방출 대응 관계차관회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부는 후쿠시마 원전 오염수 해양방류를 결정한 일본 정부를 향해 25일 "해양환경과 우리 국민 안전에 위해를 가하고, 태평양 연안국 등 국제사회가 우려하고 있는 일방적 오염수 방류 추진을 즉시 중단해야 한다"고 밝혔다.

구윤철 국무조정실장은 이날 오후 정부서울청사에서 '후쿠시마 원전 오염수 방출 대응 관계차관회의'를 주재하고 "최인접국인 우리 정부와 어떠한 사전 협의나 양해 없이 일방적으로 추진되고 있는 것에 대해 다시 한 번 심히 유감을 표한다"며 이같이 말했다. 이어 "국제사회 및 인접국가들과 충분한 협의와 소통을 먼저 해나가는 것이 책임있는 국제사회의 일원으로서의 바람직한 자세"라고 지적했다.

앞서 일본 도쿄전력은 이날 오후 5시께 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 실시계획을 자국민에게 브리핑했다. 방사성 물질 대량 유출 사고가 발생한 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수를 원전으로부터 약 1㎞ 떨어진 바닷속에 방출하겠다는 방침이다.

이에 대해 구 국조실장은 "일본 정부는 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 방침결정 이후, 우리나라나 국제사회의 문제 제기에도 불구하고 도쿄전력의 해양방류실시계획 발표 등 구체적인 행정절차를 강행하고 있다"고 비판했다.

한국 정부는 관련 발표가 전해진 지난 4월13일에도 즉시 반대 입장을 밝히고, 국제사회와 공조해 철회를 지속 요구해 왔다.

구 국조실장은 "정부는 국민의 안전을 최우선으로 앞으로도 필요한 모든 조치를 국제사회와 함께 해 나갈 것"이라며 "우리 해양환경과 수산물 안전을 위한 조치도 지속적으로 해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "이날 발표한 도쿄전력 실시계획 브리핑 내용에 대해서는 보다 세밀히 분석해 체계적으로 대응해 나가도록 하겠다"고 덧붙였다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr