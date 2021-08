[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 대한적십자사 광주전남지사 박흥석 전 회장에게 공로패를 전달했다고 20일 밝혔다.

광주은행에 따르면 박 전 회장은 2018년 7월부터 3년간 대한적십자사 광주전남지사 회장을 역임하며 지역사회에 나눔과 봉사의 참된 의미를 전파하는 데 앞장섰다.

지역의 장수기업으로 자리잡은 ㈜럭키산업을 이끌며 지역의 원로 경영자로서 지역경제 활성화에도 힘을 쏟고 있다.

광주은행은 지역사회의 상생발전을 이끌어온 박 회장에게 공로패를 전달, 그동안의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

이 자리에서 송종욱 광주은행장과 박 전 회장은 코로나19 장기화로 인한 지역경제의 현상황과 앞으로의 전망 등에 대한 의견을 나누며 지금의 위기를 함께 이겨내기 위한 방안에 대해서도 논의했다.

