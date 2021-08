"도요타, 코로나·반도체 공급난에 9월 생산량 40% 감축"

도요타 주가 장중 4.7% 급락

[아시아경제 김수환 기자] 일본 도요타자동차가 글로벌 반도체 공급난과 델타 변이 확산으로 인해 오는 9월 전세계 자동차 생산량을 당초 계획보다 40%가량 감축할 계획인 것으로 전해졌다.

19일 니혼게이자이신문은 이같이 전하며 도요타가 앞서 계획했던 9월 생산량 규모 90만대보다 줄어든 50만대가량 만을 생산할 것으로 보인다고 보도했다.

이는 전년동기 생산량 보다도 줄어든 규모다. 니혼게이자이신문에 따르면 지난해 9월 도요타의 글로벌 차량 생산량은 84만대에 달했다.

당시 도요타는 코로나19 대유행 여파를 극복하면서 생산량을 늘렸는데 1년 만에 델타 변이 여파로 생산량 감축에 다시 나서게 된 셈이다.

도요타가 생산량을 감축하기로 결정한 배경에는 차량용 반도체 수급난이 이어지고 있는 가운데 각종 부품 생산 공장이 위치해 있는 동남아 지역을 중심으로 델타 변이가 급속도로 확산하고 있기 때문인 것으로 분석된다.

특히 베트남 등 일부 국가에서 코로나19 재확산에 따른 봉쇄 조치가 장기화되면서 해당 국가 내 자동차 부품 생산 공장이 대거 가동을 중단했다. 이에 도요타는 부품 수급에 차질이 빚어지게 되면서 결국 생산량 감축을 단행하게 됐다.

도요타는 아울러 도요타시를 비롯해 일본에 위치한 자체 생산 공장의 일부 생산 라인도 중단할 방침이다.

이날 니혼게이자이신문의 보도가 나오자 도요타는 일본 증시에서 장중 최대 4.7%까지 폭락했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr