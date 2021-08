LG화학, '썩는 플라스틱' 등 친환경 소재에 2.6兆 투자

신학철 LG화학 부회장 "사업 포트폴리오를 ESG 기반으로 혁신할 것"

2025년까지 3대 신성장동력에 10조 투자 계획 후속 조치

대산공장, ESG 사업 메카로 육성

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학이 충남 대산공장에 2조6000억원을 투자해 자연 분해되는 플라스틱 등 친환경 소재 설비를 짓는다. 이번 투자는 신학철 LG화학 부회장이 지난달 10조원을 들여 3대 신성장동력을 키우겠다고 발표한 전략의 후속 조치다. 이를 통해 LG화학은 2028년까지 대산사업장을 바이오 기반 원료 생산부터 친환경 소재, 폐플라스틱 재활용, 온실가스 저감 등 ESG(환경·사회·지배구조) 기반 사업의 메카로 육성할 계획이다.

LG화학은 2028년까지 총 2조6000억원을 투자해 충남 대산공장에 생분해성 수지(PBAT) 및 태양광 필름용 고부가 합성수지인 폴리올레핀엘라스토머(POE) 등 총 10개의 공장을 신설한다고 19일 밝혔다.

PBAT 공장은 연산 5만t, POE 공장은 연산 10만t 규모로 건설될 예정이다. 두 공장 모두 연내 착공해 2024년 상업생산을 목표로 한다. 이로 인한 매출 증대 효과는 연간 약 4700억원 이상으로 기대된다.

LG화학은 현재 연산 28만t 규모의 POE 공장을 보유하고 있으며 이번 10만t 증설이 완료되면 POE 생산능력은 총 38만t으로 확대된다. 이는 생산능력 기준 세계 2위 규모에 달할 것으로 전망된다. PBAT 투자는 이번이 처음이다.

PBAT는 자연에서 빠르게 분해되는 생분해성수지로 폐플라스틱 등 환경문제 해결에 큰 도움이 될 것으로 기대되고 있으며, POE는 절연성과 수분 차단성이 높고 발전 효율이 우수해 태양광 패널 보호 및 전력 손실을 최소화하는 필름용 수요가 급격히 증가하고 있다.

앞서 LG화학이 선정한 3대 신성장동력은 △배터리 소재 △친환경 소재 △글로벌 신약 등이다. 친환경 소재의 경우 PBAT 투자를 위해 외부 기술을 도입하고, 친환경 연료 확보를 위해 합작법인(JV) 설립에 나서겠다고 밝힌 바 있다. 최근 환경 규제가 강화되면서 글로벌 화학업계에서는 화학적 재활용 제품 개발 및 생산 경쟁이 치열하다. LG화학은 화학적 재활용 부문에서 잠재력 있는 원천 기술을 발굴해 시장을 선점하겠다는 복안이다.

업계에 따르면 PBAT와 POE는 ESG 트렌드에 따른 썩는 플라스틱 수요 증가 및 신재생에너지 보급 확대 등으로 2025년까지 연평균 30% 수준의 고성장을 이어갈 것으로 전망되고 있다.

한편 LG화학은 계획된 투자가 원활하게 추진될 수 있도록 충남도 및 서산시와 투자협약(MOU)도 체결했다. 이번 협약으로 LG화학은 기존의 대산공장 부지 외 약 79만㎡(24만평)의 신규 부지를 추가로 확보했으며 신규 공장 설립 및 관련된 친환경 소재·공정 분야 투자에 적극 활용하기로 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr