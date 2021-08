우리銀, '로봇프로세스자동화' 3단계 확대…효율적 환경 구축

기회비용 37억원 절감…업무시간 4만시간 감축 기대

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 저비용·고효율 업무체계 혁신을 위한 '로봇프로세스자동화(RPA)'를 확대 실시한다고 19일 밝혔다.

앞서 우리은행은 2019년 RPA를 도입한 이래 두 번에 걸쳐 총 59개 업무에 적용해 누적 기준 RPA업무 210만건 처리, 기회비용 108억원 절감, 업무시간 13만 시간 감축 등 많은 성과를 거뒀다.

우리은행은 이번 RPA 3단계 확대 시행을 통해 기회비용 37억원 절감, 업무시간 4만 시간 추가 감축 등의 성과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

특히 비대면채널의 상품정보 제공 적정성 점검을 통해 금융소비자보호 등 컴플라이언스를 대폭 강화하고, 전자등기 후 사후확인과 지식재산권 담보대출 담보관리와 같은 영업점 대상 업무를 자동화함으로써 업무경감 효과를 확대해 나갈 계획이다.

우리은행 관계자는 "향후 RPA 업무 분석부터 설계, 개발까지 전 과정을 내재화 추진은 물론, 이와 관련한 개발인력도 지속적으로 확충해 나갈 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr