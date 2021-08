신한카드, 도심 속 '걷고 싶은 숲' 조성 나선다

훼손된 녹지에 숲과 산책로 조성

지역사회 휴식 공간 제공

1호는 노원구 공릉동 소재 녹지

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 신한금융그룹의 '제로 카본 드라이브' 전략에 기반한 친환경 프로젝트를 새롭게 추진한다.

신한카드는 서울시, 산림조합중앙회와 공동으로 '걷고 싶은 숲 만들기' 사업을 추진한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 도심 속 훼손된 녹지에 숲과 산책길을 조성해 도시 미세먼지 저감과 도시 열섬 현상 완화 등의 기능과 더불어 지역 주민들에게 자연친화적인 휴식 공간을 지원하는 친환경 사업이다.

신한카드는 첫 번째 '걷고 싶은 숲'으로 노원구 공릉동 소재 훼손된 녹지를 선정해 사업에 들어갔다. 서울시의 녹화사업대상지 추천을 통해 노원구 시설 녹지 공간 860㎡에 수목식재와 더불어 산책로(270㎡)를 조성할 계획이다. 특히 공기정화 효과가 탁월한 수종들로 숲을 조성해 연평균 1.8톤의 탄소 흡수 효과가 기대된다. 신한카드는 전체적인 숲의 조감도 설계를 마치고 식재 가능한 일정 등을 고려해 11월 중 완공할 예정이다.

신한카드 관계자는 "앞으로도 신한금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 전략 방향인 '친환경', '상생', '신뢰'를 바탕으로 다양한 ESG 및 사회공헌 활동을 적극적으로 실천할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr