[신간안내] '왜 살아야 하는가'

◆왜 살아야 하는가= 삶과 죽음이라는 문제에 천착한 사상가 10인의 고전을 쉽게 해설한다. 철학과 문학을 오가며 목적과 방향을 잃은 현대인이 흔히들 갖게 되는 이익·합리·허무·냉소주의적 태도를 반성한다. 각 사상가들이 보인 삶에 대한 인식과 태도에 어떤 차이와 장·단점이 있는지도 전한다.(미하엘 하우스켈러 지음/김재경 옮김/추수밭)

